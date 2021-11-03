Динамо снова проиграло Барселоне в Лиге чемпионов: кто стал лучшим в составе киевлян

Барселона во второй раз минимально обыграла Динамо в Лиге чемпионов. Статистический портал WhoScored оценил действия игроков в матче.

Оценки игроков за игру в Лиге чемпионов

Киевский клуб был близок к тому, чтобы отобрать очки у Барселоны в Лиге чемпионов. Однако снова только один гол принес победу каталонцам (0:1).

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WhoScored оценил действия футболистов в еврокубковом матче, который принял НСК "Олимпийский" в Киеве. Лучшим игроком в составе Динамо стал левый вингер Карлос де Пена. Его игру оценили в 7.1. Уругваец провел на поле 77 минут и был заменен Беньямином Вербичем.

Де Пена сыграл свой 16 матч за "бело-синих" в сезоне-2021/2022. В этих поединках успел отличиться 2 голами и 3 ассистами.

Сразу несколько динамовцев получили отметку 6.7.

Лучшим игроком противостояния стал автор единственного гола во встрече Ансу Фати – 7.5. 19-летний талант Барселоны отыграл 87 минут и ушел отдыхать на скамейку запасных, вместо него на поле появился защитник Алехандро Бальде.



Динамо – Барселона: оценки игроков / Скриншот из WhoScored