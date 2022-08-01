Кто покажет матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов против Штурма

Киевское Динамо в среду, 3 августа, сыграет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником будет австрийский Штурм.

На этой стадии турнира команды самостоятельно могут выбирать, кто именно будет транслировать их домашние матчи. Однако пока в Динамо официально не объявили, кто именно будет транслировать этот матч.

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По всей вероятности, матч снова будет транслироваться на Setanta – в кабельных сетях и на OTT-платформе. А также на канале "2+2", но с 15-минутной задержкой.

В то же время, пока на канале "2+2" в телепрограмме на время матча Динамо против Штурма стоят показы сериалов. На Setanta тоже пока официально не подтвердили, что они будут транслировать этот матч.

Следует отметить, что и оба матча против Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов транслировались на Setanta. На канале "2+2" показали лишь второй матч, но тоже с задержкой трансляции в 15 минут.

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Штурм будет на сайте 24 канала. Игра начнется в среду, 3 августа, в 21.00. Ответный матч запланирован на 9 августа. Победитель этой пары выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.