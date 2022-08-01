На цій стадії турніру команди самостійно мають можливість обирати, хто саме буде транслювати їх домашні матчі. Однак поки в Динамо офіційно не оголосили, хто саме транслюватиме цей матч.

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Цілком ймовірно, що матч знову транслюватиметься на Setanta – у кабельних мережах та на OTT-платформі. А також на каналі "2+2", але з 15-хвилинною затримкою.

Водночас поки на каналі "2+2" в телепрограмі на час матчу Динамо проти Штурму стоять покази серіалів. На Setanta теж поки офіційно не підтвердили, що вони транслюватимуть цей матч.

Варто відзначити, що й обидва матчі проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів транслювалися на Setanta. Натомість на каналі "2+2" показали лише другий матч, але теж із затримкою трансляції в 15 хвилин.

Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Штурм буде на сайті 24 каналу. Гра розпочнеться в середу, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 9 серпня. Переможець цієї пари вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.