Динамо – Шкендия: онлайн-трансляция матча
Киевское Динамо проведет предпоследний матч на зимних сборах в Турции. В субботу, 6-го февраля, киевляне проведут контрольный матч против Шкендии (Северная Македония).
Источник:24 канал
Поединок Динамо и Шкендии должен был состояться 7-го февраля. Однако матч перенесли на 6-е февраля.
Смотрите также Динамо из-за нелепой ошибки упустило победу в матче с ЦСКА 1948 года: видео
Начало игры Динамо – Шкендия в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямой трансляции можно на клубном ютуб-канале Динамо.
Динамо – Шкендия: онлайн-трансляция матча
Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции
- Динамо – Лудогорец (1:2)
- Динамо Киев – Динамо (1:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)
- Динамо – Шкендия (7 февраля, 16:00)
- Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Непобедимый боксер вдребезги разбил окровавленного соперника в чемпионском бою: видео31 января , 16:46
-
Владимир Кличко признан лучшим боксером тяжелого веса, Усик – в топ-101 февраля , 13:21