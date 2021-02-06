Киевское Динамо проведет предпоследний матч на зимних сборах в Турции. В субботу, 6-го февраля, киевляне проведут контрольный матч против Шкендии (Северная Македония).

Поединок Динамо и Шкендии должен был состояться 7-го февраля. Однако матч перенесли на 6-е февраля.

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Начало игры Динамо – Шкендия в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямой трансляции можно на клубном ютуб-канале Динамо.

Динамо – Шкендия: онлайн-трансляция матча

Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции

Динамо – Лудогорец (1:2)

Динамо Киев – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)

Динамо – Шкендия (7 февраля, 16:00)

Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)

Обратите внимание. Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.