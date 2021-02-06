Київське Динамо проведе передостанній матч на зимових зборах у Туреччині. У суботу, 6-го лютого, кияни проведуть контрольний матч проти Шкендії (Північна Македонія).

Поєдинок Динамо та Шкендії мав відбутися 7-го лютого. Проте матч перенесли на 6-е лютого.

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Початок гри Динамо – Шкендія о 16:00 за київським часом. Подивитися матч у прямій трансляції можна на клубному ютуб-каналі Динамо.

Динамо – Шкендія: онлайн-трансляція матчу

Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині

Динамо – Лудогорець (1:2)

Динамо Київ – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)

Динамо – Шкендія (7 лютого, 16:00)

Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)

До уваги. Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України. 18 лютого Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.