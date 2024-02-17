Динамо – Шериф 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

Главный тренер Динамо Александр Шовковский выставил против чемпиона Молдовы основной состав. Лишь в центре защиты играл Тарас Михавко, который на сборах наигрывался на позиции центрбека, пишет 24 Канал.

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Динамовцы проверили готовность к чемпионату Украины

Первый тайм соперники завершили без голов. Однако игровым преимуществом владели динамовцы.

На 58-й минуте матча Владислав Ванат воспользовался ошибкой защитника Шерифа и отдал пас на Буяльского. Лидер Динамо с линии штрафной площади открыл счет в поединке.

За десять минут до завершения спарринга "бело-синие" удвоили преимущество. На сей раз Буяльский выступил в роли ассистента. Виталий подыграл Волошину, и тот неотразимым ударом отправил мяч в сетку ворот.

2:0 – уверенная победа команды Шовковского над чемпионом Молдовы. Свой следующий матч Динамо сыграет в рамках 18-го тура УПЛ. 25 февраля "бело-синие" сыграют против Металлиста 1925.

Состав Динамо: Бущан – Вивчаренко, Михавко (Дячук, 64), Попов, Караваев – Шепелев (Шапаренко, 46), Бражко – Кабаев (Бенито, 70), Буяльский, Волошин – Ванат.

Видеообзор матча Динамо – Шериф