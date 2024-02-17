Динамо – Шериф 2:0

Голи: Буяльський, 58, Волошин, 80

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський виставив проти чемпіона Молдови основний склад. Лише в центрі захисту грав Тарас Михавко, який на зборах награвався на позиції центрбека, пише 24 Канал.

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Динамівці перевірили готовність до чемпіонату України

Перший тайм суперники завершили без голів. Проте ігровою перевагою володіли динамівці.

На 58-й хвилині матчу Владислав Ванат скористався помилкою захисника Шерифа та віддав пас на Буяльського. Лідер Динамо з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок у поєдинку.

За десять хвилин до завершення спарингу "біло-сині" подвоїли перевагу. Цього разу Буяльський виступив у ролі асистента. Віталій підіграв Волошину, і той невідпорним ударом відправив м'яч у сітку воріт.

2:0 – впевнена перемога команди Шовковського над чемпіоном Молдови. Свій наступний матч Динамо зіграє в рамках 18-го туру УПЛ. 25 лютого "біло-сині" зіграють проти Металіста 1925.

Склад Динамо: Бущан – Вівчаренко, Михавко (Дячук, 64), Попов, Караваєв – Шепелєв (Шапаренко, 46), Бражко – Кабаєв (Беніто, 70), Буяльський, Волошин – Ванат.

Відеоогляд матчу Динамо – Шериф