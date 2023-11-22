Авторитетная организация спортивных исследований CIES обнародовала рейтинг клубов из 60 лиг мира. Список был сформирован по количеству игрового времени, которое получили собственные воспитанники клуба.
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Украинские клубы делают ставку на своих воспитанников
Лидером рейтинга стало киевское Динамо. Воспитанники "бело-синих" получили от тренеров 82,9% игрового времени. В десятку попали еще два украинских клуба: полтавская Ворскла (61,1%) и донецкий Шахтер (55,8%).
Топ-10 клубов мира по игровому времени своих воспитанников
- Динамо (Киев, Украина) – 82,9 %
- ФК Минск (Минск, Беларусь) – 71,5 %
- Атлетик (Бильбао, Испания) – 68,9 %
- Энвигадо (Колумбия) – 67,8%
- Ворскла (Полтава, Украина) – 61,1 %
- Жилина (Словакия) – 61 %
- Вильярреал (Испания) – 60,8%
- Химнасия Ла Плата (Аргентина) – 60,1 %
- Шахтер (Донецк, Украина) – 55,8 %
- Словацко (Чехия) – 52,4%
Следует отметить, что воспитанниками CIES считает игроков, проведших в системе клуба минимум три года в возрасте от 15 до 21 лет.
- Также напомним, что возглавляет "бело-синих" звездный воспитанник клуба Александр Шовковский. Легенда украинского футбола всю игровую карьеру провел в Динамо.
- К слову. В воскресенье, 26 ноября, Динамо сыграет матч 15-го тура УПЛ против Черноморца. В турнирной таблице киевляне занимают 7 место, а "моряки" – 8. Обе команды имеют по 19 очков.