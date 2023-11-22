Авторитетная организация спортивных исследований CIES обнародовала рейтинг клубов из 60 лиг мира. Список был сформирован по количеству игрового времени, которое получили собственные воспитанники клуба.

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Украинские клубы делают ставку на своих воспитанников

Лидером рейтинга стало киевское Динамо. Воспитанники "бело-синих" получили от тренеров 82,9% игрового времени. В десятку попали еще два украинских клуба: полтавская Ворскла (61,1%) и донецкий Шахтер (55,8%).

Топ-10 клубов мира по игровому времени своих воспитанников

Динамо (Киев, Украина) – 82,9 % ФК Минск (Минск, Беларусь) – 71,5 % Атлетик (Бильбао, Испания) – 68,9 % Энвигадо (Колумбия) – 67,8% Ворскла (Полтава, Украина) – 61,1 % Жилина (Словакия) – 61 % Вильярреал (Испания) – 60,8% Химнасия Ла Плата (Аргентина) – 60,1 % Шахтер (Донецк, Украина) – 55,8 % Словацко (Чехия) – 52,4%

Следует отметить, что воспитанниками CIES считает игроков, проведших в системе клуба минимум три года в возрасте от 15 до 21 лет.