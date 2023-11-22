Авторитетна організація спортивних досліджень CIES оприлюднила рейтинг клубів з 60 ліг світу. Список був сформований за кількістю ігрового часу, який отримали власні вихованці клубу.

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Українські клуби роблять ставку на своїх вихованців

Лідером рейтингу стало київське Динамо. Вихованці "біло-синіх" отримали від тренерів 82,9% ігрового часу. До чільної десятки потрапили ще два українські клуби: полтавська Ворскла (61,1 %) та донецький Шахтар (55,8%).

Топ-10 клубів світу за ігровим часом своїх вихованців

Динамо (Київ, Україна) – 82,9 % ФК Мінськ (Мінськ, Білорусь) – 71,5 % Атлетік (Більбао, Іспанія) – 68,9 % Енвігадо (Колумбія) – 67,8 % Ворскла (Полтава, Україна) – 61,1 % Жиліна (Словаччина) – 61 % Вільярреал (Іспанія) – 60,8 % Хімнасія Ла Плата (Аргентина) – 60,1 % Шахтар (Донецьк, Україна) – 55,8 % Словацко (Чехія) – 52,4 %

Варто зазначити, що вихованцями CIES вважає гравців, які провели в системі клубу щонайменше три роки у віці від 15 до 21 років.