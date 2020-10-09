Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 7, 8 та 9-го турів Favbet Ліги сезону 2020/21. Київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар" 8-го листопада.

Сьомий тур УПЛ пройде 24 і 25 жовтня. Восьмий тур триватиме протягом трьох днів і розпочнеться 30 жовтня матчем "Шахтар" – "Маріуполь". 31 жовтня і 1 листопада відбудуться по три поєдинки першості. Про це повідомляє 24 канал.

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Дев'ятий тур пройде з 6 до 8 листопада. Центральний матч туру "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в неділю, 8 листопада.

7-й тур УПЛ

24 жовтня (субота)

14:00. Десна – Олімпік

17:00. Ворскла – Шахтар

17:00. Динамо – Олександрія

19:30. ПФК Львів – СК Дніпро-1

25 жовтня (неділя)

14:00. Інгулець – Маріуполь

17:00. Колос – Минай

19:30. Зоря – Рух

8-й тур

30 жовтня (п'ятниця)

19.00. Шахтар – Маріуполь

31 жовтня (субота)

14:00. Колос – Олімпік

17:00. Олександрія – Десна

19:30. СК Дніпро-1 – Динамо

1 листопада (неділя)

14:00. Минай – Рух

17:00. ПФК Львів – Ворскла

19:30. Інгулець – Зоря

9-й тур

6 листопада (п'ятниця)

19.00. СК Дніпро-1 – Колос

7 листопада (субота)

14:00. Олімпік – Маріуполь

17:00. Олександрія – ПФК Львів

19:30. Десна – Минай

8 листопада (неділя)

14:00. Рух – Інгулець

17:00. Динамо – Шахтар

19:30. Зоря – Ворскла

Зазначимо, що 9-й тур, в якому "Динамо" зіграє з "Шахтарем", відбудеться перед паузою на міжнародні матчі. У листопаді України проведе три виїзні поєдинки: проти Швейцарії та Німеччини в Лізі націй та спаринг з Польщею.

Турнірна таблиця УПЛ