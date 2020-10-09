"Динамо" – "Шахтар": затверджено дату та час матчу УПЛ
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 7, 8 та 9-го турів Favbet Ліги сезону 2020/21. Київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар" 8-го листопада.
Сьомий тур УПЛ пройде 24 і 25 жовтня. Восьмий тур триватиме протягом трьох днів і розпочнеться 30 жовтня матчем "Шахтар" – "Маріуполь". 31 жовтня і 1 листопада відбудуться по три поєдинки першості. Про це повідомляє 24 канал.
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Дев'ятий тур пройде з 6 до 8 листопада. Центральний матч туру "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в неділю, 8 листопада.
7-й тур УПЛ
24 жовтня (субота)
14:00. Десна – Олімпік
17:00. Ворскла – Шахтар
17:00. Динамо – Олександрія
19:30. ПФК Львів – СК Дніпро-1
25 жовтня (неділя)
14:00. Інгулець – Маріуполь
17:00. Колос – Минай
19:30. Зоря – Рух
8-й тур
30 жовтня (п'ятниця)
19.00. Шахтар – Маріуполь
31 жовтня (субота)
14:00. Колос – Олімпік
17:00. Олександрія – Десна
19:30. СК Дніпро-1 – Динамо
1 листопада (неділя)
14:00. Минай – Рух
17:00. ПФК Львів – Ворскла
19:30. Інгулець – Зоря
9-й тур
6 листопада (п'ятниця)
19.00. СК Дніпро-1 – Колос
7 листопада (субота)
14:00. Олімпік – Маріуполь
17:00. Олександрія – ПФК Львів
19:30. Десна – Минай
8 листопада (неділя)
14:00. Рух – Інгулець
17:00. Динамо – Шахтар
19:30. Зоря – Ворскла