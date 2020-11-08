8 ноября состоится матч 9-го тура УПЛ между "Динамо" Киев и "Шахтером". Команды объявили стартовые составы на "классическое".

"Динамо" осталось без 15 игроков основного состава: 3 травмированных и 12 зараженных коронавирусом. У "Шахтера" таких проблем нет. Об этом пишет 24 канал.

К слову "Динамо" официально подтвердило COVID-19 у 3 игроков: всего 12 больных перед матчем с "Шахтером"

Динамо – Шахтер: стартовые составы

Динамо: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов – Андриевский, Сидорчук (к) – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Вербич

Шахтер: Трубин – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Степаненко (к), Антонио – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

Команда Луческу возглавляет УПЛ, пройдя 8 туров без поражений. Подопечные Каштру отстали на 4 балла, но тоже никому не проигрывали в чемпионате.

Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 8-го ноября. Начало игры в 17: 00.