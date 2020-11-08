8 листопада відбудеться матч 9-го туру УПЛ між "Динамо" Київ та "Шахтарем". Команди оголосили стартові склади на "класичне".

"Динамо" залишилося без 15 гравців основного складу: 3 травмовані та 12 заражених коронавірусом. У "Шахтаря" таких проблем немає. Про це пише 24 канал.

До слова "Динамо" офіційно підтвердило COVID-19 у 3 гравців: всього 12 хворих перед матчем з "Шахтарем"

Динамо – Шахтар: стартові склади

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов – Андрієвський, Сидорчук (к) – Циганков, Буяльський, Жерсон – Вербіч

Шахтар: Трубін – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко (к), Антоніо – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс

Команда Луческу очолює УПЛ, пройшовши 8 турів без поразок. Підопічні Каштру відстали на 4 бали, але теж нікому не програвали у чемпіонаті.

Матч "Динамо" – "Шахтар" пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" 8-го листопада. Початок гри о 17:00.