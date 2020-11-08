Динамо – Шахтар: стартові склади на "класичне" дербі
8 листопада відбудеться матч 9-го туру УПЛ між "Динамо" Київ та "Шахтарем". Команди оголосили стартові склади на "класичне".
"Динамо" залишилося без 15 гравців основного складу: 3 травмовані та 12 заражених коронавірусом. У "Шахтаря" таких проблем немає. Про це пише 24 канал.
До слова "Динамо" офіційно підтвердило COVID-19 у 3 гравців: всього 12 хворих перед матчем з "Шахтарем"
Динамо – Шахтар: стартові склади
Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов – Андрієвський, Сидорчук (к) – Циганков, Буяльський, Жерсон – Вербіч
Шахтар: Трубін – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко (к), Антоніо – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс
Команда Луческу очолює УПЛ, пройшовши 8 турів без поразок. Підопічні Каштру відстали на 4 бали, але теж нікому не програвали у чемпіонаті.
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