Київське Динамо у зимове трансферне вікно могло продати одного з лідерів команди. Лави столичного клубу ледь не покинув уругваєць Карлос де Пена.

Куди міг перейти де Пена

Про те, що Карлос де Пена міг покинути Динамо, повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

До слова Динамо відмовилося продати Циганкова за 15 мільйонів євро

Бурбас інформує, що Динамо не дійшло згоди з клубом МЛС (чемпіонат США) щодо трансферу 28-річного де Пени.

За інформацією журналіста, пропозиція по де Пені складала близько 2,5 мільйонів (ймовірно євро). Проте переговори не увінчалися успіхом. Уругваєць залишається у Динамо.

Динамо не дійшло згоди з клубом МЛС щодо трансферу Де Пени. Перемовини крутилися в районі 2,5 млн., але не увінчалися успіхом. Гравець лишається в Україні. — Igor Burbas (@iburbas) January 20, 2021

Водночас ресурс Meta-ratings.com.ua інформує, що де Пена міг переїхати в Англію. На футболіста Динамо претендувала команда з топ-10 АПЛ.

Де Пена провів розмову з президентом Динамо Ігорем Суркісом, в якій не наполягав на трансфері.

Що відомо про де Пену