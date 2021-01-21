Динамо ледь не продало ключового футболіста – претендент топ-клуб АПЛ
Київське Динамо у зимове трансферне вікно могло продати одного з лідерів команди. Лави столичного клубу ледь не покинув уругваєць Карлос де Пена.
Куди міг перейти де Пена
Про те, що Карлос де Пена міг покинути Динамо, повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.
До слова Динамо відмовилося продати Циганкова за 15 мільйонів євро
Бурбас інформує, що Динамо не дійшло згоди з клубом МЛС (чемпіонат США) щодо трансферу 28-річного де Пени.
За інформацією журналіста, пропозиція по де Пені складала близько 2,5 мільйонів (ймовірно євро). Проте переговори не увінчалися успіхом. Уругваєць залишається у Динамо.
Водночас ресурс Meta-ratings.com.ua інформує, що де Пена міг переїхати в Англію. На футболіста Динамо претендувала команда з топ-10 АПЛ.
Де Пена провів розмову з президентом Динамо Ігорем Суркісом, в якій не наполягав на трансфері.
Що відомо про де Пену
- Уругвайський футболіст приєднався до Динамо як вільний агент у квітні 2019 року. Його чинний контракт з київським клубом розрахований до 31 грудня 2021 року. Вартість футболіста, за даними Transfermarkt, 3,3 мільйона доларів.
- У цьому сезоні де Пена провів за Динамо 19 матчів, у яких забив 5 голів. У його активі 4 результативні передачі.
- Де Пена – найкращий футболіст Динамо у 2019 році. Також уругваєць ставав найкращим гравцем Динамо за конкретний місяць.
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