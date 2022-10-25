Динамо, Шахтер, Днепр и Карпаты вошли в престижный европейский рейтинг
Источник:CIES
Четыре украинских клуба могут похвастаться большим количеством своих воспитанников в лучших европейских чемпионатах. Более того, гранды УПЛ даже входят в топ-5 рейтинга.
Международный центр спортивных исследований опубликовал отчет, посвященный вопросу подготовки футболистов к игре на профессиональном уровне. В нем вспомнились и украинские клубы.
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Так, аналитики провели исследование количества воспитанников клубов, ныне выступающих за команды топ-31 лиг в Европе. Почетное третье место в рейтинге занимает Динамо.
Согласно отчету в этих чемпионатах сейчас играет 72 воспитанника киевлян (из них 17 – в самом Динамо). В свою очередь, Шахтер замыкает топ-пятерку этого рейтинга.
Аж 64 воспитанника донецкого клуба выступают в лигах топ-31, а в самом Шахтере таких футболистов 14). Возглавляют список амстердамский Аякс (85 игроков) и лиссабонская Бенфика (73).
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ТОП-ДЕСЯТКА РЕЙТИНГА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|СТРАНА
|КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ
|1
|Аякс
|Нидерланды
|85
|2
|Бенфика
|Португалия
|73
|3
|Динамо Киев
|Украина
|72
|4
|Динамо Загреб
|Хорватия
|69
|5
|Шахтер
|Украина
|64
|6
|Партизан
|Сербия
|63
|7
|Реал Мадрид
|Испания
|60
|8
|Црвена Звезда
|Сербия
|60
|9
|Барселона
|Испания
|59
|10
|Спортинг
|Португалия
|58
Интересно, что в топ-сотню вошли еще два украинских клуба. На 53 месте расположился Днепр, который дал дорогу в футбол 30 своим питомцам из ныне лучших европейский лиг. А на 79 позиции оказались Карпаты (26 футболистов). Интересно, что в этом рейтинге они опережают такие именитые команды как Рома, Байер и Интер.