Динамо, Шахтер, Днепр и Карпаты вошли в престижный европейский рейтинг

Четыре украинских клуба могут похвастаться большим количеством своих воспитанников в лучших европейских чемпионатах. Более того, гранды УПЛ даже входят в топ-5 рейтинга.

Международный центр спортивных исследований опубликовал отчет, посвященный вопросу подготовки футболистов к игре на профессиональном уровне. В нем вспомнились и украинские клубы.

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Так, аналитики провели исследование количества воспитанников клубов, ныне выступающих за команды топ-31 лиг в Европе. Почетное третье место в рейтинге занимает Динамо.

Согласно отчету в этих чемпионатах сейчас играет 72 воспитанника киевлян (из них 17 – в самом Динамо). В свою очередь, Шахтер замыкает топ-пятерку этого рейтинга.

Аж 64 воспитанника донецкого клуба выступают в лигах топ-31, а в самом Шахтере таких футболистов 14). Возглавляют список амстердамский Аякс (85 игроков) и лиссабонская Бенфика (73).

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ТОП-ДЕСЯТКА РЕЙТИНГА

МЕСТО КОМАНДА СТРАНА КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 1 Аякс Нидерланды 85 2 Бенфика Португалия 73 3 Динамо Киев Украина 72 4 Динамо Загреб Хорватия 69 5 Шахтер Украина 64 6 Партизан Сербия 63 7 Реал Мадрид Испания 60 8 Црвена Звезда Сербия 60 9 Барселона Испания 59 10 Спортинг Португалия 58

Интересно, что в топ-сотню вошли еще два украинских клуба. На 53 месте расположился Днепр, который дал дорогу в футбол 30 своим питомцам из ныне лучших европейский лиг. А на 79 позиции оказались Карпаты (26 футболистов). Интересно, что в этом рейтинге они опережают такие именитые команды как Рома, Байер и Интер.