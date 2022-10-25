Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував звіт, присвячений питанню підготовки футболістів до гри на професійному рівні. У ньому згадались і українські клуби.
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Так, аналітики провели дослідження кількості вихованців клубів, які нині виступають за команди топ-31 ліг у Європі. Почесне третє місце у цьому рейтингу займає Динамо.
Згідно зі звітом у цих чемпіонатах зараз грає 72 вихованці киян (з них 17 – у самому Динамо). У свою чергу Шахтар замикає топ-п'ятірку цього рейтингу.
Аж 64 вихованці донецького клубу виступають у лігах топ-31, а у самому Шахтарі таких футболістів 14). Очолюють список амстердамський Аякс (85 гравців) і лісабонська Бенфіка (73).
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ТОП-ДЕСЯТКА РЕЙТИНГУ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|КРАЇНА
|КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ
|1
|Аякс
|Нідерланди
|85
|2
|Бенфіка
|Португалія
|73
|3
|Динамо Київ
|Україна
|72
|4
|Динамо Загреб
|Хорватія
|69
|5
|Шахтар
|Україна
|64
|6
|Партизан
|Сербія
|63
|7
|Реал Мадрид
|Іспанія
|60
|8
|Црвена Звезда
|Сербія
|60
|9
|Барселона
|Іспанія
|59
|10
|Спортинг
|Португалія
|58
Цікаво, що до топ-сотні увійшли ще два українських клуби. На 53 місці розташувався Дніпро, який дав дорогу у футбол 30 своїм вихованцям із нині найкращих європейський ліг. А на 79 позиції опинилися Карпати (26 футболістів). Цікаво, що у цьому рейтингу вони випереджають такі імениті команди як Рома, Баєр та Інтер.