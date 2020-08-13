В новому розіграші кубка України київське "Динамо" та донецький "Шахтар" стартують пізніше за усі команди. Свої перші матчі в турнірі вони зіграють аж в 1/4 фіналу, який відбудеться 3 березня 2021 року.

Такі зміни в регламент Кубка України на сезон 2020/21 затвердив виконком УАФ.

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Загалом змагання складатимуться з семи етапів, серед яких – два попередніх етапи, 1/16 фіналу (третій попередній етап), 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фінал.

Перший етап заплановано провести 26 – 29 серпня. Зіграють у ньому фіналісти кубка України серед аматорських команд (команда "Вікторія" (Миколаївка, Сумська область) та "Олімпія" (Савинці, Полтавська область)). А також команди Першої та Другої ліги.

На другому етапі (базова дата – 16 вересня) стартує і частина команд УПЛ. В попередньому сезоні це були клуби, які перебували в нижній частині турнірної таблиці.

Третій етап кубка України запланований на 30 вересня. Матчі 1/8 фіналу – 2 грудня.

Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 3 березня 2021 року. Саме на цій стадії стартують "Динамо" та "Шахтар". Все через те, що виконком УАФ вирішив, що володар Кубка України та чемпіон України стартуватимуть аж з цієї стадії.

Нагадаємо! В минулому сезоні "Динамо" та "Шахтар" в Кубку України стартували з 1/8 фіналу. І саме на цій стадії жереб звів обидві команди. матч в Києві виявився доволі бойовим. "Динамо" вигравало до кінця основного часу. Але на 89-й хвилині Шепелєв отримав червону картку та залишив киян у меншості. На 90+2 хвилині Степаненко забив гол та зрівняв рахунок. Однак вже у додатковий час Степаненко отримав другу жовту картку, і склади команд зрівнялися. А згодом Попов забив гол, який і приніс перемогу "Динамо". Кияни дійшли до фіналу, де лише у серії пенальті зуміли перемогти полтавську "Ворсклу" та виграти Кубок України.

Півфінал Кубка України запланований на 21 квітня 2021 року. Фінал – 12 травня 2021 року на міському стадіоні в Тернополі.

Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. На кожному етапі проводиться сліпе жеребкування. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер при жеребкуванні (та має стадіон відповідної категорії для даного етапу змагань).