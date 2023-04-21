От Милевского до Левандовски: кто забил больше голов в матчах между Динамо и Шахтером

21 апреля 2023, 18:27
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В преддверии Всеукраинского дерби вспоминаем самых результативных футболистов дуэли. На горе рейтинга подавляющее большинство составляют игроки "горняков", но возглавляет его динамовец.

В субботу в рамках 22 тура чемпионата Украины пройдет Классическое дерби – Динамо примет Шахтер. Киевляне пока далеки от борьбы за чемпионство, ведь отстают от "горняков" на 12 очков.

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Тем не менее, сражения между принципиальными соперниками всегда были напряженными и нередко дарили немало голов. 24 канал предлагает вспомнить главных бомбардиров Классического во времена независимости Украины.

Милевский на вершине

Лидером этого рейтинга является экснападник Динамо Артем Милевский. Уроженец Беларуси 8 раз расписался в воротах Шахтера, три из этих голов он забил в Суперкубках.

Всего на один мяч от него отстали бразильцы Диого Ринкон и Алекс Тейшер. Первый зажигал в состоянии киевлян в 00-е, тогда как Тейшейра в течение всех сезонов в Шахтере (2010-2015) каждый год отмечался в Классическом.

Еще девяти игрокам удавалось забить 6 голов в дерби. Со стороны Шахтера это делали Андрей Воробей, Жадсон, Луис Адриано, Эдуардо и Марлос. В свою очередь, за динамовцев в Классическом столько мячей забивали Андрей Шевченко, Олег Гусев и Андрей Ярмоленко.

МЕСТО ИГРОКИ КЛУБ ГОЛЫ
1 Артём Милевский Динамо 8
2 Диого Ринкон Динамо 7
3 Алекс Тейшейра Шахтер 7
4 Андрей Воробей Шахтер 6
5 Андрей Шевченко Динамо 6
6 Жадсон Шахтер 6
7 Олег Гусев Динамо 6
8 Эдуардо Шахтер 6
9 Луис Адриано Шахтер 6
10 Андрей Ярмоленко Динамо 6
11 Марлос Шахтер 6
12 Жуниор Мораес Динамо/Шахтер 6
13 Сергей Ребров Динамо 5
14 Мариуш Левандовский Шахтер 5
15 Факундо Феррейра Шахтер 5
16 Алан Патрик Шахтер 5

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Уникальное достижение Мораеса

Шесть раз в матчах между Динамо и Шахтером отмечался Жуниор Мораес. Впрочем, бразило-украинец забивал в составе обеих команд – один мяч за киевлян и пять за дончан.

Небольшая вероятность того, что в ближайшее время к этому рейтингу еще кто-то присоединится. Все вышеуказанные игроки либо уже завершили карьеру, либо уехали из Украины. Ближайшие из действующих игроков - Виталий Буяльский и Денис Гармаш, которые забили по три мяча.

 

Автор: Анатолій Дерека