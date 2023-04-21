У суботу в рамах 22 туру чемпіонату України пройде Класичне дербі – Динамо прийме Шахтар. Кияни наразі далекі від боротьби за чемпіонство, адже відстають від "гірників" аж на 12 очок.

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Тим не менше, битви між принциповими суперниками завжди були напруженими і нерідко дарували чимало голів. 24 канал пропонує згадати головних бомбардирів Класичного за часів незалежності України.

Мілевський на горі

Лідером цього рейтингу є екснападник Динамо Артем Мілевський. Уродженець Білорусі аж 8 разів розписався у воротах Шахтаря, три з цих голів він забив у Суперкубках.

Всього на один м'яч від нього відстали бразильці Діого Рінкон та Алекс Тейшера. Перший запалював у стані киян в 00-і, тоді як Тейшейра протягом всіх сезонів у Шахтарі (2010-2015) кожного року відзначався у Класичному.

Ще дев'ятьом гравцям вдавалось забити 6 голів у дербі. З боку Шахтаря це робили Андрій Воробей, Жадсон, Луїс Адріано, Едуардо та Марлос. У свою чергу за динамівців у Класичному стільки м'ячів забивали Андрій Шевченко, Олег Гусєв та Андрій Ярмоленко.

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ ГОЛИ 1 Артем Мілевський Динамо 8 2 Діого Рінкон Динамо 7 3 Алекс Тейшейра Шахтар 7 4 Андрій Воробей Шахтар 6 5 Андрій Шевченко Динамо 6 6 Жадсон Шахтар 6 7 Олег Гусєв Динамо 6 8 Едуардо Шахтар 6 9 Луїс Адріано Шахтар 6 10 Андрій Ярмоленко Динамо 6 11 Марлос Шахтар 6 12 Жуніор Мораес Динамо/Шахтар 6 13 Сергій Ребров Динамо 5 14 Маріуш Левандовський Шахтар 5 15 Факундо Феррейра Шахтар 5 16 Алан Патрік Шахтар 5

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Унікальне досягнення Мораеса

Також шість разів у матчах між Динамо та Шахтарем відзначався Жуніор Мораес. Втім бразило-українець забивав у складі обох команд – один м'яч за киян і п'ять за донеччан.

Невелика ймовірність того, що найближчим часом до цього рейтингу хтось ще доєднається. Всі вище зазначені гравці або вже завершили кар'єру, або поїхали з України. Найближчими з чинних гравців є Віталій Буяльський та Денис Гармаш, які забили по три м'ячі.