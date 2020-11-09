Динамо – Шахтер: кто стал лучшим игроком в украинском "эль-классико"
8 ноября "Шахтер" без шансов для "Динамо" разгромил киевлян в 9-м туре УПЛ. Лучшим игроком матча стал защитник "горняков" Додо.
Донецкий клуб неожиданно легко разгромил хозяев 0:3. "Горняки" нанесли первое поражение "Динамо" при руководстве Мирчи Луческу в украинском дерби. Наивысшую оценку получил бразильский защитник "Шахтера" Додо по версии авторитетного портала InStat.
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Лучший игрок матча
21-летний бразилец стал самым эффективным игроком на поле в составе обеих команд. Додо за матч отметился ассистом, отдал 74 передачи (96% точных), 16 раз участвовал в единоборствах (выиграл 63%). За такие результативные действия Додо получил 335 баллов.
За его "спиной" расположился опорник "горняков" Тарас Степаненко (325), а тройку лидеров замкнул защитник Давид Хочолава (304).
В активе Тараса 84 передачи, 22 единоборства, а в активе грузина 99 передач и 6 единоборств.
Лучшим в составе проигравших стал Денис Попов – 286 очков. Центральный защитник во встрече отдал 72 передачи, из них 88% точных, и принял участие в 13 единоборствах (85% выигранных).
Худшим игроком поединка стал голкипер "Динамо" Руслан Нещерет – 200. 18-летний вратарь только недавно был героем матча против "Барселоны", а уже стал настоящим неудачником встречи. В активе 3 пропущенных гола, 31 передача (90% точных) и 1 проигранное единоборство, после которого и был пропущен первый гол.
Кто попал в топ-10 лучших футболистов
- Додо ("Шахтер") – 335
- Тарас Степаненко ("Шахтер") – 325
- Давид Хочолава ("Шахтер") – 304
- Алан Патрик ("Шахтер") – 301
- Маркос Антонио и Марлос ("Шахтер") – по 299
- Жуниор Мораес ("Шахтер") – 298
- Николай Матвиенко и Денис Попов ("Шахтер" / "Динамо") – по 286
- Анатолий Трубин ("Шахтер") – 283
- Виктор Коваленко и Тете ("Шахтер") – по 278
- Маркиньос Сиприано ("Шахтер") – 275
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