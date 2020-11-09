Динамо – Шахтар: хто став найкращим гравцем в українському "ель-класіко"
8 листопада "Шахтар" без шансів для "Динамо" розгромив киян у 9-му турі УПЛ. Найкращим гравцем матчу став захисник "гірників" Додо.
Донецький клуб несподівано легко розгромив господарів 0:3. "Гірники" завдали першої поразки "Динамо" при керівництві Мірчі Луческу в українському дербі. Найвищу оцінку отримав бразильський захисник "Шахтаря" Додо за версією авторитетного порталу InStat.
До теми "Шахтар" вперше переміг "Динамо" при Луческу та відновив інтригу в УПЛ: відео
Найкращий гравець матчу
21-річний бразилець став найбільш ефективним гравцем на полі у складі обох команд. Додо за матч відзначився асистом, віддав 74 передачі (96% точні), 16 разів взяв участь у єдиноборствах (виграв 63%). За такі результативні дії Додо отримав 335 балів.
За його "спиною" розташувався опорник "гірників" Тарас Степаненко (325), а трійку лідерів замкнув захисник Давид Хочолава (304).
У активі Тараса 84 передачі, 22 єдиноборства, а у доробку грузина 99 передач та 6 єдиноборств.
Найкращим у складі переможених став Денис Попов – 286 очків. Центральний захисник у зустрічі віддав 72 передачі, із них 88% точних та взяв участь у 13 єдиноборствах (85% виграних).
Найгіршим гравцем поєдинку став голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет – 200. 18-річний воротар лише нещодавно був героєм матчу проти "Барселони", а вже став справжньою невдахою зустрічі. У активі 3 пропущених голи, 31 передача (90% точних) та 1 програне єдиноборство після якого і був пропущений перший гол.
Хто потрапив у топ-10 найкращих футболістів
- Додо ("Шахтар") – 335
- Тарас Степаненко ("Шахтар") – 325
- Давид Хочолава ("Шахтар") – 304
- Алан Патрік ("Шахтар") – 301
- Маркос Антоніо та Марлос ("Шахтар") – по 299
- Жуніор Мораес ("Шахтар") – 298
- Микола Матвієнко та Денис Попов ("Шахтар"/ "Динамо") – по 286
- Анатолій Трубін ("Шахтар") – 283
- Віктор Коваленко та Тете ("Шахтар") – по 278
- Маркіньйос Сіпріано ("Шахтар") – 275
Поділитися новиною