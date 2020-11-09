8 листопада "Шахтар" без шансів для "Динамо" розгромив киян у 9-му турі УПЛ. Найкращим гравцем матчу став захисник "гірників" Додо.

Донецький клуб несподівано легко розгромив господарів 0:3. "Гірники" завдали першої поразки "Динамо" при керівництві Мірчі Луческу в українському дербі. Найвищу оцінку отримав бразильський захисник "Шахтаря" Додо за версією авторитетного порталу InStat.

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Найкращий гравець матчу

21-річний бразилець став найбільш ефективним гравцем на полі у складі обох команд. Додо за матч відзначився асистом, віддав 74 передачі (96% точні), 16 разів взяв участь у єдиноборствах (виграв 63%). За такі результативні дії Додо отримав 335 балів.

За його "спиною" розташувався опорник "гірників" Тарас Степаненко (325), а трійку лідерів замкнув захисник Давид Хочолава (304).

У активі Тараса 84 передачі, 22 єдиноборства, а у доробку грузина 99 передач та 6 єдиноборств.

Найкращим у складі переможених став Денис Попов – 286 очків. Центральний захисник у зустрічі віддав 72 передачі, із них 88% точних та взяв участь у 13 єдиноборствах (85% виграних).

Найгіршим гравцем поєдинку став голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет – 200. 18-річний воротар лише нещодавно був героєм матчу проти "Барселони", а вже став справжньою невдахою зустрічі. У активі 3 пропущених голи, 31 передача (90% точних) та 1 програне єдиноборство після якого і був пропущений перший гол.

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