Кадровые проблемы Динамо
Николай Шапаренко почувствовал дискомфорт в ноге после матча группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой (0:0). 22-летний центральный полузащитник из-за повреждения не принял участие в игре УПЛ против Александрии, в которой Динамо едва обыграло соперника (1:0).
Стоящее Динамо вырвало победу у Александрии благодаря пенальти на последней минуте матча
Клубные врачи сделают все от себя возможное, чтобы восстановить Шапаренко до Суперкубка Украины против Шахтера. Поединок с "горняками" состоится уже 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Сейчас участие лидера "бело-синих" в следующем поединке под вопросом.
Напомним, что игра за Суперкубок Украины всегда происходит перед стартом сезона УПЛ. Однако на этот раз по просьбе динамовцев была перенесена. Все из-за того, что многие игроки Динамо в это время были в расположении сборной Украины, которая выступала на Евро-2020.
- В сезоне-2021/2022 Шапаренко сыграл за чемпиона УПЛ 7 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
- Отметим, что Николай мог принести победу динамовцам в первом матче группы Лиги чемпионов против Бенфики. Но его гол не был засчитан из-за офсайда.