Кадровые проблемы Динамо

Николай Шапаренко почувствовал дискомфорт в ноге после матча группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой (0:0). 22-летний центральный полузащитник из-за повреждения не принял участие в игре УПЛ против Александрии, в которой Динамо едва обыграло соперника (1:0).

Стоящее Динамо вырвало победу у Александрии благодаря пенальти на последней минуте матча

Клубные врачи сделают все от себя возможное, чтобы восстановить Шапаренко до Суперкубка Украины против Шахтера. Поединок с "горняками" состоится уже 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Сейчас участие лидера "бело-синих" в следующем поединке под вопросом.

Напомним, что игра за Суперкубок Украины всегда происходит перед стартом сезона УПЛ. Однако на этот раз по просьбе динамовцев была перенесена. Все из-за того, что многие игроки Динамо в это время были в расположении сборной Украины, которая выступала на Евро-2020.