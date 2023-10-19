Подгадали под Лигу чемпионов: УПЛ объявила дату матча Динамо – Шахтер
Источник:сайт УПЛ
Первое Классическое дерби в этом сезоне состоится в начале ноября. Для "горняков" оно предназначено накануне важной игры в ЛЧ.
Чемпионат Украины по футболу возвращается после паузы на матчи сборных. На данный момент в УПЛ отыграно десять неполных туров, в этом году еще предстоит пройти семь матчдеев.
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Дата всеукраинского дерби
В 13-м туре будет отыграно Классическое дерби, в котором встретятся главные фавориты сезона – киевское Динамо и донецкий Шахтер. Тем временем УПЛ опубликовала расписание матчей этого тура.
Игру между Динамо и Шахтером вынесли на пятницу, 3 ноября. Очевидно, это связано с тем, что 7 числа дончане проведут "домашний" матч Лиги чемпионов против Барселоны в Гамбурге.
Дерби предстоит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по местному времени. Расписание матчей 13 тура УПЛ выглядит следующим образом:
- 3 ноября (пятница), 17:00. Динамо – Шахтер
- 4 ноября (суббота), 13:00. ЛНЗ – Колос
- 5 ноября (воскресенье), 13:00. Минай – Ворскла
- 5 ноября (воскресенье), 15:00. Металлист 1925 – Черноморец
- 5 ноября (воскресенье), 17:00. Верес – Заря
- 6 ноября (понедельник), 15:00. Полесье – Кривбасс
- 6 ноября (понедельник), 17:00. Днепр-1 – Александрия
- 6 ноября (понедельник), 19:00. Рух – Оболонь
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Положение Динамо и Шахтера
На данный момент лидером чемпионата Украины является Кривбасс, опережающий Шахтер на два балла. "Горняки" идут третьими, но еще имеют один матч в запасе.
В свою очередь Динамо занимает шестую строчку, отставая от Кривбасса на 5 очков. Но по потерянным баллам именно "бело-синие" являются лидерами чемпионата. Команда Мирчи Луческу имеет в запасе три матча.