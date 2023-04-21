Эпическая драка Бангуры и беспорядки на глазах Ющенко: интересные факты из истории Всеукраинского дерби

В субботу, 22 апреля, всех футбольных болельщиков ждет "Украинское классико". Поединок непримиримых соперников может решить судьбу главного тренера Динамо Мирчи Луческу, успешно работавшего с Шахтером.

История соперничества Динамо и Шахтера насчитывает 87 лет. Но именно во времена независимости Украины сформировалось классическое противостояние, которое с волнением ждут футбольные болельщики. 24 Канал вспомнил интересные события Всеукраинского дерби.

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Статистика матчей

22 апреля гранды украинского футбола проведут 226-й поединок в истории противостояния. Впервые соперники встретились 2 ноября 1936 года. Тогда в товарищеском матче "бело-синие" победили "горняков" со счетом 3:0.

С этого времени киевляне одержали 97 побед, "горняки" выиграли 66 матчей, а 62 поединка не определили победителя.

Гвардейцем Всеукраинского дерби в составе динамовцев является Александр Шовковский – 54 матча (34 – чемпионат, 9 – кубок, 8 – Суперкубок, 3 – товарищеские). Лишь одним матчем ему уступает экс-капитан "горняков" Дарио Срна (30 – чемпионат, 11 – кубок, 9 – Суперкубок, 2 – кубок УЕФА, 1 – товарищеский).

Когда эмоции бьют через край

Статус "дерби" противостояние получило в начале 2000-х, когда Шахтер впервые стал чемпионом по итогам сезона 2001/02.

Наверное, самый ожесточенный поединок состоялся в финале Кубка Украины 2008. В том матче арбитр встречи Виктор Швецов показал 5 красных карточек: 3 "горнякам" и 2 динамовцам. Этот поединок еще долго будут вспоминать болельщики благодаря эпической драке Владимира Езерского и Исмаэля Бангуры. Тогда игрок "горняков" легонько толкнул гвинейского форварда, на что тот ответил ударом в лицо. В итоге Бангура вынужден был убегать от защитника, когда-то занимавшегося боксом.

Видео драки Езерский – Бангура

Довольно часто эмоции били через край не только у футболистов, но и у болельщиков. Самыми массовые беспорядки произошли во время финала Кубка Украины, состоявшегося 29 мая 2005 года. Тогда на глазах президента Украины Виктора Ющенко, присутствовавший на трибуне, произошли столкновения между стражами порядка и фанатами прямо во время поединка. Тогда минимальную победу праздновали киевляне, за которых отличился бразилец Диого Ринкон.

Финал Кубка Украины 2004/05

Команды встречали между собой в различных турнирах. Однако в стороне стоят поединки в полуфинале последнего розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2008/09. Тогда по сумме двух матчей победу праздновали "горняки" (ничья 1:1 в Киеве и победа Шахтера 2:1 в Донецке), которые, в итоге, стали обладателями евротрофея.

В сезоне 2016/17 в Киеве был повторен рекорд результативности в матче непримиримых соперников. 12 декабря 2016 года команды забили на двух 7 голов, причем два автогола забил динамовец Евгений Хачериди. Тогда матч закончился победой Шахтера со счетом 4:3.

Луческу против "родного" Шахтера

Начиная с сезона 2020/21 у дерби появился особый подтекст. Дело в том, что киевлян возглавил Мирча Луческу – тренер, с которым связаны самые большие успехи "горняков". За это время он провел 7 матчей во главе киевлян. Опытный румынский специалист только однажды побеждал свою бывшую команду, а еще один матч свел к ничьей. В остальных пяти поединках победу праздновали "горняки".

По иронии судьбы, именно "украинское классическое" может решить судьбу 77-летнего специалиста. По сообщению СМИ, поражение от бывшей команды может ускорить отставку Луческу с должности главного тренера Динамо.