Історія суперництва Динамо та Шахтаря налічує 87 років. Але саме у часи незалежності України сформувалося класичне протистояння, яке з хвилюванням очікують футбольні уболівальники. 24 Канал пригадав найцікавіші події Всеукраїнського дербі.

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Статистика матчів

22 квітня гранди українського футболу проведуть 226-й поєдинок в історії протистояння. Вперше суперники зустрілися 2 листопада 1936 року. Тоді у товариському матчі "біло-сині" перемогли "гірників" з рахунком 3:0.

З того часу кияни здобули 97 перемог, "гірники" виграли 66 матчів, а 62 поєдинки не визначили переможця.

Гвардійцем Всеукраїнського дербі у складі динамівців є Олександр Шовковський – 54 матчі (34 – чемпіонат, 9 – кубок, 8 – Суперкубок, 3 – товариські). Лише одним матчем йому поступається екскапітан "гірників" Даріо Срна (30 – чемпіонат, 11 – кубок, 9 – Суперкубок, 2 – кубок УЄФА, 1 – товариський).

Коли емоції б'ють через край

Статус "дербі" протистояння здобуло на початку 2000-х, коли Шахтар вперше став чемпіоном за підсумком сезону 2001/02.

Напевно найзапекліший поєдинок відбувся у фіналі Кубка України 2008. В тому матчі арбітр зустрічі Віктор Швецов показав 5 червоних карток: 3 "гірникам" і 2 динамівцям. Той поєдинок ще довго будуть згадувати вболівальники завдяки епічній бійці Володимира Єзерського та Ісмаеля Бангури. Тоді гравець "гірників" легенько штовхнув гвінейського форварда, на що той відповів ударом в обличчя. В підсумку Бангура змушений був втікати від захисника, який колись займався боксом.

Відео бійки Єзерський – Бангура

Досить часто емоції били через край не лише у футболістів, але й у вболівальників. Наймасовіші безлади відбулися під час фіналу Кубка України, який відбувся 29 травня 2005 року. Тоді на очах президента України Віктора Ющенка, який був присутнім на трибуні, відбулися сутички між правоохоронцями та фанатами прямо під час поєдинку. Тоді мінімальну перемогу святкували кияни, за яких відзначився бразилець Діого Рінкон.

Фінал Кубка України 2004/05

Команди зустрічали між собою у різноманітних внутрішніх турнірах. Проте осторонь стоять двобої у півфіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА сезону 2008/09. Тоді за сумою двох матчів перемогу святкували "гірники" (нічия 1:1 в Києві та перемога Шахтаря 2:1 в Донецьку), які зрештою стали володарями євротрофея.

В сезоні 2016/17 в Києві був повторений рекорд результативності у матчі непримиримих суперників. 12 грудня 2016 року команди забили на двох 7 голів, причому два автоголи забив динамівець Евген Хачеріді. Тоді матч закінчився перемогою Шахтаря з рахунком 4:3.

Луческу проти "рідного" Шахтаря

Починаючи з сезону 2020/21 у дербі з'явився особливий підтекст. Річ у тім, що киян очолив Мірча Луческу – тренер, з яким пов'язані найбільші успіхи "гірників". За цей час він провів 7 матчів на чолі киян. Досвідчений румунський фахівець лише одного разу перемагав свою колишню команду, а ще один матч звів до нічиєї. У інших п'яти поєдинках перемогу святкували "гірники".

За іронією долі, саме "українське класичне" може вирішити долю 77-річного фахівця. За повідомленням ЗМІ, поразка від колишньої команди може пришвидшити відставку Луческу з посади головного тренера Динамо.