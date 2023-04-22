Динамо – Шахтер: анонс украинского "классического" без чемпионского привкуса

Противостояние киевского Динамо и донецкого Шахтера давно имеет признаки наиболее принципиального в чемпионате Украины. Но в матче, который состоится 22 апреля 2023 года, ему не хватит именно борьбы за чемпионство.

Динамо в этом сезоне далеко от борьбы за чемпионство. Амбиций на золото у команды достаточно, но класса исполнителей не хватает. Особенно после того, как они еще осенью потеряли из-за травмы Шапаренко, а зимой команду покинули Цыганков, Забарный и даже Беседин. Так что бороться существующим составом хотя бы за медали УПЛ становится все сложнее. И к мату против Шахтера Динамо подходит на четвертой позиции в турнирной таблице. А отставание от "горняков", которые на первом месте, составляет 12 очков. Отыграть такой гандикап за девять туров будет очень сложно. Но первый шаг к этому можно сделать как раз в очной встрече. И если это может и не поможет в общей борьбе, то хотя бы доставит неприятности на некоторое время сопернику.

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Правда, не очень похоже на то, что Шахтер готов так запросто отпустить победу в матче с Динамо в Киеве. Да, у "оранжево-черных" тоже своих проблем хватает. Это и травмированные игроки. Только там нашли замену Мудрику в виде Криськива, как игрок травмировался и будет вне игры до конца сезона.

Но Шахтер уже не настолько зависит от одного исполнителя. И после потери Мудрика там сумели перестроить игру. Это отразилось и на результативности команды, когда каждый игрок команды может подключиться к атаке и нанести результативный удар. А вот у Динамо после потери Цыганкова как раз с этим и есть проблема.

Кроме того, Шахтер в 2023 году только однажды потери очки в матче УПЛ – в игре против Черноморца, который закончился вничью 2:2. Остальные семь матчей команда выиграла, что и позволило ей подняться на первое место в турнирной таблице. Хотя и без потерь очков соперникам здесь не обошлось.

Но и не Динамо – главный соперник в чемпионской гонке для "горняков" в этом сезоне. А Днепр-1. Эта команда очень хорошо стартовала и на перерыв пошла на первом месте в турнирной таблице, в том числе обыграв Шахтер. А вот уже после зимней паузы днепряне стартовали неудачно, в том числе проиграв другим конкурентам по борьбе за призовые места, среди которых и Динамо.

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Матч Динамо – Шахтер вряд ли уступит свою принципиальность. И команды действительно будут бороться за каждый клочок поля. Ибо даже если для одних борьба за чемпионство почти утрачена, то это не повод опускать руки.

Принципиальным этот матч будет и для Мирчи Луческу. Румынский тренер сейчас в достаточно неоднозначной ситуации. То он сам заявляет, что готов покинуть клуб и якобы имеет предложения от других команд. То уже говорит, что не может покинуть Динамо за такого положения. Следовательно, игра против Шахтера – это возможность для него показать на что он еще способен. И если и не удержаться в тренерском кресле киевского клуба, то хотя бы получить отличный пункт для резюме.

Шахтеру нужна победа, ведь и для них вопрос чемпионства еще не закрыт. Преимущество над Зарей, сумевшей подняться на второе место (просто раньше других сыграла свой матч) – шесть очков, но два матча в запасе. Один – именно против Динамо. Над Днепр-1 преимущество семь очков, но уже днепряне имеют на один сыгранный матч меньше. Поэтому за "потерянными очками" они отстают всего на четыре очка. И если "горняки" проиграют Динамо, а Днепр-1 свой матч выиграет, то это отставание может сократиться до одного очка. И тогда нас будет ожидать довольно зажигательная концовка сезона.

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Что касается Динамо, то киевляне сами официально признают, что "борьбу за чемпионство динамовцы перенесут на следующий сезон, а в этом будут соревноваться за вторую-третью строчку". При этом есть разница, что занять второе место и бороться за попадание в Лигу чемпионов. А что финишировать на третьей строчке и пробиваться в групповой этап Лиги Европы. Да и даже третье место киевскому клубу пока не гарантировано.

Матч Динамо – Шахтер состоится в субботу, 22 апреля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17.00. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер.