Динамо в цьому сезоні далеке від боротьби за чемпіонство. Амбіцій на золото в команди достатньо, але класу виконавців бракує. Особливо після того, як вони ще восени втратили через травму Шапаренка, а взимку команду покинули Циганков, Забарний та навіть Бєсєдін. Тож боротися наявним складом бодай за медалі УПЛ стає все складніше. І до мату проти Шахтаря Динамо підходить на четвертій позиції в турнірній таблиці. А відставання від "гірників", які на першому місці, складає 12 очок. Відіграти такий гандикап за дев’ять турів буде вкрай складно. Але перший крок до цього можна зробити саме в очній зустрічі. І якщо це може й не допоможе в загальній боротьбі, то хоча б завдасть прикрощів на деякий час супернику.

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Правда не дуже схоже на те, що Шахтар готовий так запросто відпустити перемогу у матчі з Динамо в Києві. Так, у "помаранчево-чорних" теж своїх проблем вистарчає. Це і травмовані гравці. Тільки там знайшли заміну Мудрику у вигляді Криськіва, як гравець травмувався та буде поза грою до кінця сезону.

Але Шахтар вже не настільки залежить від одного виконавця. І після втрати Мудрика там таки зуміли перебудувати гру. Це відзначилося і на результативності команди, коли кожен гравець команди може підключитися до атаки та завдати результативного удару. А от в Динамо після втрати Циганкова якраз з цим і є проблема.

Окрім того, Шахтар у 2023 році лише одного разу втрати очки в матчі УПЛ – у грі проти Чорноморця, який закінчився внічию 2:2. Решта сім матчів команда виграла, що і дозволило їй піднятися на перше місце в турнірній таблиці. Хоча і без втрат очок суперникам тут не обійшлося.

Хоча не Динамо головний суперник в чемпіонській гонці для "гірників" в цьому сезоні. А Дніпро-1. Ця команда дуже добре стартувала, і на перерву пішла на першому місці в турнірній таблиці, у тому числі обігравши Шахтар. А от вже після зимової паузи дніпряни стартували невдало, у тому числі програвши іншим конкурентам в боротьбі за призові місця, серед яких і Динамо.

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Матч Динамо – Шахтар навряд чи поступиться своєю принциповістю. І команди й справді будуть боротися за кожен клаптик поля. Бо навіть якщо для одних боротьба за чемпіонство майже втрачена, то це не привід опускати руки.

Принциповим цей матч буде і для Мірчі Луческу. Румунський тренер зараз в доволі неоднозначній ситуації. То він сам заявляє, що готовий покинути клуб і нібито має пропозиції від інших команд. То вже каже, що не може покинути Динамо за таких умов. Відтак гра проти Шахтаря – це можливість для нього показати на що він ще здатен. І якщо й не втриматися в тренерському кріслі київського клубу, то хоча б отримати хороший пункт для резюме.

Шахтарю потрібна перемога, адже й для них питання чемпіонства ще не закрито. Перевага над Зорею, яка зуміла піднятися на друге місце (просто раніше за інших зіграла свій матч) – шість очок, але два матчі в запасі. Один – саме проти Динамо. Над Дніпро-1 перевага сім очок, але вже дніпряни мають на один зіграний матч менше. Тож за "втраченими очками" вони відстають лише на чотири очки. І якщо "гірники" програють Динамо, а Дніпро-1 свій матч виграє, то це відставання може скоротитися до одного очка. І тоді на нас очікуватиме доволі запальна кінцівка сезону.

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Щодо Динамо, то кияни самі офіційно визнають, що "боротьбу за чемпіонство динамівці перенесуть на наступний сезон, а в цьому будуть змагатися за другу-третю сходинки". При цьому є різниця, що посісти друге місце та боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів. А що фінішувати на третій сходинці та пробиватися до групового етапу Ліги Європи. Та й навіть третє місце київському клубу поки не гарантовано.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться в суботу, 22 квітня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 17:00. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар.