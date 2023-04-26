Как посетил матч дублирующих составов, – Алиев раскритиковал дерби Динамо – Шахтер
Источник:ютуб-канал " Футбол TIME"
22-й тур УПЛ подарил нам украинское "классическое" Динамо – Шахтер. Бывший футболист киевского клуба Александр Алиев поделился впечатлениями от украинского дерби.
Центральный матч тура Динамо – Шахтер закончился мировой 1:1. Команды обменялись красивыми голами Тараса Степаненко и Александра Андриевского.
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Алиев: Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и ко мне
Александр Алиев забраковал уровень футбола в украинском "классическом". Он сравнил поединок Динамо – Шахтер с матчем дубля.
Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и ко мне. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел,
– заявил Алиев.
Ветеран киевского клуба надеется, что Александр Шовковский объяснит футболистам Динамо, за какой клуб они дерутся на поле. Напомним, что СаШо заменяет на тренерском мостике киевлян Мирчу Луческу через операцию у румынского специалиста.
До конца сезона-2022/2023 командой будет руководить как раз Шовковский. Алиев уверен в профессионализме Шовковского и Олега Гусева, в отсутствие "Мистера".
"Думаю, Шовковский это скажет и объяснит. Там есть и молодежь, и старички – Сидорчук, Гармаш. В первую очередь, за какой клуб они выходят играть, на каком стадионе. Там, где клуб добивался очень больших успехов и даже выигрывал европейские кубки, обыгрывал хорошие европейские команды. Чтобы та пришедшая молодежь понимала, что это уже взрослый футбол, а не детский. А в Европе еще сложнее. Думаю, они это поймут. С назначением Шовковского будет вклад для молодежи в плане характера", – добавил бывший футболист "бело-синих".
- К операции Луческу привел Динамо на 4-е место в УПЛ после 22 сыгранных поединков. У киевлян в своем активе 41 балл. "Бело-синие" отстают от третьей звезды на 5 очков, а преимущество киевлян над пятой Александрией составляет 7 пунктов.
- Шахтер же продолжает единолично лидировать в УПЛ, имея в своем наследии 53 балла. Превосходство "горняков" над Днепром-1 составляет 5 очков.