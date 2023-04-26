Как посетил матч дублирующих составов, – Алиев раскритиковал дерби Динамо – Шахтер

22-й тур УПЛ подарил нам украинское "классическое" Динамо – Шахтер. Бывший футболист киевского клуба Александр Алиев поделился впечатлениями от украинского дерби.

Центральный матч тура Динамо – Шахтер закончился мировой 1:1. Команды обменялись красивыми голами Тараса Степаненко и Александра Андриевского.

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Алиев: Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и ко мне

Александр Алиев забраковал уровень футбола в украинском "классическом". Он сравнил поединок Динамо – Шахтер с матчем дубля.

Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и ко мне. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел,

– заявил Алиев.

Отметим! Далеко не все наблюдали за матчем Динамо – Шахтер. К примеру, легендарный тренер Мирон Маркевич смотрел в это время встреча Первой лиги Украины Карпаты - ЛНЗ, который тоже закончился ничьей 1:1.

Ветеран киевского клуба надеется, что Александр Шовковский объяснит футболистам Динамо, за какой клуб они дерутся на поле. Напомним, что СаШо заменяет на тренерском мостике киевлян Мирчу Луческу через операцию у румынского специалиста.

До конца сезона-2022/2023 командой будет руководить как раз Шовковский. Алиев уверен в профессионализме Шовковского и Олега Гусева, в отсутствие "Мистера".

"Думаю, Шовковский это скажет и объяснит. Там есть и молодежь, и старички – Сидорчук, Гармаш. В первую очередь, за какой клуб они выходят играть, на каком стадионе. Там, где клуб добивался очень больших успехов и даже выигрывал европейские кубки, обыгрывал хорошие европейские команды. Чтобы та пришедшая молодежь понимала, что это уже взрослый футбол, а не детский. А в Европе еще сложнее. Думаю, они это поймут. С назначением Шовковского будет вклад для молодежи в плане характера", – добавил бывший футболист "бело-синих".

К слову. Алиев несколько раз приходил в главную команду Динамо. Впервые это было в 2006 году. Тогда в столичном гранде выступал до 2010 года. В последний раз играл за киевлян летом 2013-го. Всего в бело-синей футболке Александр провел 134 матча (30 голов и 28 ассистов).