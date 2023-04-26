Центральний матч туру Динамо – Шахтар закінчився мировою 1:1. Команди обмінялись красивими голами Тараса Степаненка та Олександра Андрієвського.

Цікаво Вацко розповів, які шанси має Шовковський, щоб стати наступним головним тренером Динамо

Алієв: Я побачив, що це не те Класичне, що було й зі мною, й до мене

Олександр Алієв забракував рівень футболу в українському "класичному". Він порівняв поєдинок Динамо – Шахтар із матчем дубля.

Я побачив, що це не те Класичне, що було й зі мною, й до мене. Наче відвідав матч дублюючих складів. Немає тієї іскри, того напруження. Так, я розумію, що йде війна, вболівальників немає. Але все одно це той футбол, який, думаю, вся Україна дивилася. Ніякої гри з боку обох команд я не побачив,

– заявив Алієв.

Відзначимо! Далеко не всі спостерігали за матчем Динамо – Шахтар. Наприклад, легендарний тренер Мирон Маркевич дивився у цей час зустріч Першої ліги України Карпати – ЛНЗ, який теж закінчився нічиєю 1:1.

Ветеран київського клубу сподівається, що Олександр Шовковський пояснить футболістам Динамо, за який клуб вони б'ються на полі. Нагадаємо, що СаШо замінює на тренерському містку киян Мірчу Луческу через операцію у румунського спеціаліста.

До кінця сезону-2022/2023 командою керуватиме якраз Шовковський. Алієв впевнений у професіоналізмі Шовковського та Олега Гусєва, за відсутності "Містера".

"Думаю, Шовковський це скаже та пояснить. Там є і молодь, і старички – Сидорчук, Гармаш. В першу чергу, за який клуб вони виходять грати, на якому стадіоні. Там, де клуб добивався дуже великих успіхів та навіть вигравав європейські кубки, обігрував хороші європейські команди. Щоб та молодь, яка прийшла, розуміла, що це вже дорослий футбол, а не дитячий. А в Європі ще складніше. Думаю, вони це зрозуміють. З призначенням Шовковського буде вклад для молоді в плані характеру", – додав колишній футболіст "біло-синіх".

До слова. Алієв декілька разів приходив до головної команди Динамо. Вперше це було у 2006-у році. Тоді у столичному гранді виступав до 2010-го. Востаннє грав за киян влітку 2013-го. Загалом у біло-синій футболці Олександр провів 134 матчі (30 голів і 28 асистів).