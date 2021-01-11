Динамо сдало тесты на COVID-19 перед выходом из отпуска: известны результаты
В воскресенье, 10 января, после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса, игроки и персонал киевского Динамо сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
Результаты всех тестов – отрицательные, сообщает официальный сайт столичной команды.
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Такие же негативные результаты получили игроки и персонал молодежной и юношеской команд.
Утром 11 декабря первая группа "динамовцев" пройдет медицинское обследование. После этой процедуры для них начнется подготовка ко второй части сезона.
Динамо готовится к собранию
В Киеве "динамовцы" будут работать до 15 января, после чего отправятся на первый сбор в ОАЭ.
18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – Легией (Варшава).
21-го января "динамовцы" сыграют с сильнейшей командой Беларуси – Шахтером из Солигорска.
Оба поединка Динамо начнутся в 15:00 по киевскому времени. Матчи будут показаны на клубном канале Динамо (Киев) в Youtube.
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