Динамо здало тести на COVID-19 перед виходом з відпустки: відомо результати
У неділю, 10 січня, після виходу з відпустки і перед поновленням тренувального процесу, гравці і персонал київського Динамо здали ПЛР-тести на COVID-19.
Результати всіх тестів – негативні, повідомляє офіційний сайт столичної команди.
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Такі ж негативні результати отримали гравці і персонал молодіжної та юнацької команд.
Вранці 11 січня перша група "динамівців" пройде медичне обстеження. Після цієї процедури для них почнеться підготовка до другої частини сезону.
Динамо готується до зборів
У Києві "динамівці" будуть працювати до 15 січня, після чого відправляться на перший збір в ОАЕ.
18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – Легією (Варшава).
21-го січня "динамівці" зіграють із найсильнішою командою Білорусі – Шахтарем із Солігорська.
Обидва поєдинки Динамо розпочнуться о 15:00 за київським часом. Матчі будуть показані на клубному каналі Динамо (Київ) у Youtube.
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