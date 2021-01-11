У неділю, 10 січня, після виходу з відпустки і перед поновленням тренувального процесу, гравці і персонал київського Динамо здали ПЛР-тести на COVID-19.

Результати всіх тестів – негативні, повідомляє офіційний сайт столичної команди.

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Такі ж негативні результати отримали гравці і персонал молодіжної та юнацької команд.

Вранці 11 січня перша група "динамівців" пройде медичне обстеження. Після цієї процедури для них почнеться підготовка до другої частини сезону.

Динамо готується до зборів

У Києві "динамівці" будуть працювати до 15 січня, після чого відправляться на перший збір в ОАЕ.

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – Легією (Варшава).

21-го січня "динамівці" зіграють із найсильнішою командою Білорусі – Шахтарем із Солігорська.

Обидва поєдинки Динамо розпочнуться о 15:00 за київським часом. Матчі будуть показані на клубному каналі Динамо (Київ) у Youtube.