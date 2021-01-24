Динамо не смогло победить сборную Иордании: видео
Киевское Динамо в воскресенье, 24-го января, провело очередной контрольный поединок на зимних сборах в ОАЭ. Украинский клуб встречался со сборной Иордании.
Сборная Иордании – Динамо 0:0
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Динамо не смогло победить сборную Иордании. Товарищеский поединок завершился ничьей без забитых голов. Об этом сообщает 24 канал.
В стартовом составе Динамо вышли: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга.
В запасе наставник киевлян Мирча Луческу оставил таких игроков: Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сидклей, Дуэлунд, Ванат, Беседин, Шапаренко, Караваев, Леднев.
Отметим, что этот товарищеский матч стал последним для Динамо на сборе в ОАЭ.
Второй зимний сбор киевляне проведут в Турции. Известно, что "бело-синие" сыграют против Шкендии (Северная Македония).
Сборная Иордании – Динамо видео матча
- Всего в ОАЭ Динамо провело три матча. В дебютной игре подопечные Мирчи Луческу уступили польской Легии. Во втором поединке Динамо одолело белорусский Шахтер Солигорск.
- Первый официальный матч в 2021 году Динамо проведет 13 февраля против Олимпика в рамках УПЛ. 18 февраля киевляне в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с бельгийским Брюгге.
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