Киевское Динамо в воскресенье, 24-го января, провело очередной контрольный поединок на зимних сборах в ОАЭ. Украинский клуб встречался со сборной Иордании.

Сборная Иордании – Динамо 0:0

Кстати Лидер Динамо получил травму на сборах в ОАЭ

Динамо не смогло победить сборную Иордании. Товарищеский поединок завершился ничьей без забитых голов. Об этом сообщает 24 канал.

«Динамо» грає унічию (0:0) зі збірною Йорданії, у заключному поєдинку на першому зимовому зборі.#DynamoDubai2021 pic.twitter.com/MQ5MmBL9wl — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 24, 2021

В стартовом составе Динамо вышли: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга.

В запасе наставник киевлян Мирча Луческу оставил таких игроков: Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сидклей, Дуэлунд, Ванат, Беседин, Шапаренко, Караваев, Леднев.

Отметим, что этот товарищеский матч стал последним для Динамо на сборе в ОАЭ.

Второй зимний сбор киевляне проведут в Турции. Известно, что "бело-синие" сыграют против Шкендии (Северная Македония).

Сборная Иордании – Динамо видео матча