Динамо и Сампдория провели переговоры: договорились ли о переходе Супряги
Источник:TMW
Переход Владислава Супряги в итальянскую Сампдорию может сорваться. Клубы не могут договориться о трансфере нападающего Динамо.
Трансфер на грани срыва
Президенты Сампдории Массимо Ферреро и Динамо Игорь Суркис лично пообщались относительно цены за переход Владислава Супряги. Но стороны не смогли ударить по рукам.
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По информации издания, клубы вроде бы уже разорвали все договоренности по трансферу форварда. Скорее всего футболист останется в составе чемпиона УПЛ.По данным Transfermarkt, стоимость Владислава составляет 6 миллионов евро.
Итальянская команда хотела арендовать у Динамо футболиста с опцией возможного выкупа футболиста. В сезоне-2021/2022 Супряга еще не выходил на поле в "бело-синей" футболке. Футболист восстанавливается от травмы. Владислав окончательно потерял доверие главного тренера Мирчи Луческу и место в основе команды.
- В минувшем сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- У 21-летнего украинца есть мощная конкуренция на позиции форварда в виде новичков команды Эрика Рамиреса и Ильи Шкурина.