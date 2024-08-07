Главный тренер столичного клуба Александр Шовковский на пресс-конференции после матча высказался относительно ничьи в матче с глазгианцами. Специалист также ответил на другие вопросы от СМИ.

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Шовковский о матче Динамо – Рейнджерс

Тренер киевлян рассказал, что он и все игроки были расстроены упущенной победой над шотландцами за 20 секунд до конца матча. Футболисты и я, как главный тренер, все поняли, что судьба двухматчевого противостояния будет решаться в Глазго, со слов Шовковского.

Специалист сделал выводы после игры и подчеркнул, что его команда сыграла, только первый тайм, а затем отдала инициативу сопернику. Ко второму матчу киевляне будут готовиться через матч в УПЛ, 9 августа, против Вереса.

В футбол играло две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более, что основная угроза была именно от фланговых атак соперника. Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей такого высокого уровня, безусловно, является негативным уроком для нас,

– заявил Шовковский.

Рейнджерс следующий матч с Динамо сыграет не на родном стадионе. Александр Владимирович заметил, что нет разницы на какой арене игра, все равно будет много фанатов. Поддержка фанатов играет важную роль в футболе, киевляне должны будут справиться с давлением болельщиков.

По матчу с Вересом Шовковский ответил, что еще не решил команда будет играть в футбол по плану на Рейнджерс или покажет другую игру.

Я еще об этом не думал, но могу сказать, что, безусловно, у нас будет определенная ротация в составе. Тем более, что путешествие в Ровно займет у нас много времени – где-то по восемь часов туда и обратно,

– рассказал Шовковский.

Напомним, что следующий матч в Q3 Лиги чемпионов против Рейнджерс команда Александра Шовковского сыграет в Глазго. Дата и время проведения матча – 13 августа, в 19:45 по киевскому времени.