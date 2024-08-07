Головний тренер столичного клубу Олександр Шовковський на пресконференції після матчу висловився щодо нічиї у матчі з глазгіанцями. Фахівець також відповів на інші питання від ЗМІ.

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Шовковський про матч Динамо – Рейнджерс

Тренер киян розповів, що він і всі гравці були засмучені втраченою перемогою над шотланцями за 20 секунд до кінця матчу. Футболісти та я, як головний тренер, всі зрозуміли, що доля двоматчевого протистояння буде вирішуватись у Глазго, зі слів Шовковського.

Спеціаліст зробив висновки після гри та підкреслив, що його команда зіграла, лише перший тайм, а потім віддала ініціативу супернику. До другого матчу кияни будуть готуватись через матч в УПЛ, 9 серпня, проти Вереса.

У футбол грало дві команди, одна намагалася втримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього, тим більше, що основна загроза була саме від флангових атак суперника. Ми мали діяти в окремих моментах матчу більш впевнено, але припускалися помилок. Будемо дивитися відео і розбиратися. Недостатня кількість матчів такого високого рівня, безумовно, є негативним уроком для нас,

– заявив Шовковський.

Рейнджерс наступний матч з Динамо зіграє не на рідному стадіоні. Олександр Володимирович зауважив, що немає різниці на якій арені гра, все рівно буде багато фанатів. Підтримка фанатів грає важливу роль у футболі, кияни повинні будуть впоратись з тиском уболівальників.

Щодо матчу з Вересом Шовковський відповів, що ще не вирішив команда буде грати у футбол за планом на Рейнджерс чи покаже іншу гру.

Я ще про це не думав, але можу сказати, що, безумовно, у нас буде певна ротація у складі. Тим більше, що подорож до Рівного займе у нас багато часу – десь по вісім годин туди й назад,

– розповів Шовковський.

Нагадаємо, що наступний матч у Q3 Ліги чемпіонів проти Рейнджерс команда Олександра Шовковського зіграє у Глазго. Дата та час проведення матчу – 13 серпня, о 19:45 за київським часом.