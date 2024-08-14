Поднимает моральный дух бойцов, – Шевченко высказался об успехах Динамо в ЛЧ

В квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев выступает достаточно уверенно. Киевляне без проблем одолели сербский Партизан, а затем одержали волевую победу над Рейнджерс.

Экс-футболист Динамо, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался относительно прохода столичного коллектива в последний раунд квалификации Лиги чемпионов. Экс-игрок отметил важность этого события для украинцев.

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Слова Андрея Шевченко относительно Динамо

Президент УАФ рассказал, что спорт занимает важное место в жизни граждан Украины, поэтому много болельщиков смотрело эту игру. Сегодня прекрасный день для украинцев, заявил Андрей Николаевич.

В Динамо очень много болельщиков, поскольку это один из крупнейших клубов Украины. И этот результат поднимает моральный дух людей и бойцов на передовой, которые продолжают бороться, но точно смотрели эту игру,

– заявил Шевченко.

В результате двухматчевого противостояния Динамо со счетом 3:1 переиграли Рейнджерс и прошли в последний раунд квалификации Лиги чемпионов. Первая игра в Люблине завершился ничьей 1:1, а в ответном матче в Глазго киевлянам принесли победу Александр Пихальнок и Назар Волошин.

Для того, чтобы попасть в групповой этап главного европейского турнира киевляне должны победить последнего соперника в квалификации – Ред Булл Зальцбург. Первая игра запланирована на 21 августа на "Люблин Арене" в 22:00 по киевскому времени.