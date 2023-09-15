Динамо попрощалось с горе-легионером времен Хацкевича, которого четыре раза отдавало в аренду

Пять лет назад "бело-синие" не пожалели 5 миллионов евро на трансфер Сидклея. Впрочем, бразилец провалился в Киеве и теперь пошел свободным агентом.

Прощание с провальным легионером

Киевское Динамо летом активно вело себя на трансферном рынке, не жалея прощаться с игроками. Команду покинули Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Артем Беседин и другие.

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Теперь киевляне простились с бразильским легионером Сидклеем. 30-летний левый защитник стал свободным агентом по обоюдному согласию. Бразилец написал прощальный пост у себя в инстаграм.

С огромной благодарностью я закрываю этот важный раздел в своей карьере. Это было путешествие, полное самоотверженности, учебы и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был ее частью! Болельщики, мои партнеры и персонал. Для меня было честью носить футболку. Спасибо,

– написал Сидклей.

История Сидклея в Украине

Напомним, что Динамо приобрело игрока в 2018 году при руководстве Александра Хацкевича. За него "бело-синие" заплатили 5 миллионов евро Атлетико Паранаэнсе. Впрочем, карьера бразильца в Киеве не сложилась.

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Сидклей проиграл конкуренцию Виталию Николенко и чаще выходил на фланге полузащиты. Впрочем, и там ему место не нашли, хотя бразилец и успел стать чемпионом Украины в 2021-м.

В общей сложности Сидклей сыграл всего 34 матча в футболке киевлян, забив три гола. При этом Динамо четыре раза отправляло игрока в аренду – бразильские Коринтианс и Куяба, греческий ПАОК и болгарский ЦСКА 1948. Этим же летом защитник тренировался с командой U-19.