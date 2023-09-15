Прощання із провальним легіонером

Київське Динамо влітку активно поводилось на трансферному ринку, не шкодуючи прощатися з гравцями. Команду залишили Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Артем Бєсєдін та інші.

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Тепер кияни попрощались із бразильським легіонером Сідклеєм. 30-річний лівий захисник став вільним агентом за обопільною згодою. Бразилець написав прощальний пост у себе в інстаграм.

З величезною подякою я закриваю цей важливий розділ у своїй кар'єрі. Це була подорож, повна самовідданості, навчання та незабутніх моментів. Дякую всім, хто був її частиною! Вболівальники, мої партнери та персонал. Для мене було честю носити цю футболку. Дякую,

– написав Сідклей.

Історія Сідклея в Україні

Нагадаємо, що Динамо придбало гравця аж у 2018 році за керівництва Алєксандра Хацкевича. За нього "біло-сині" заплатили 5 мільйонів євро Атлетіко Паранаенсе. Втім кар'єра бразильця у Києві не склалась.

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Сідклей програв конкуренцію Віталію Миколенку та частіше виходив на фланзі півзахисту. Втім і там йому місце не знайшли, хоча бразилець і встиг стати чемпіоном України у 2021-му.

Загалом Сідклей зіграв всього 34 матчі у футболці киян, забивши три голи. При цьому Динамо аж чотири рази відправляло гравця в оренду – бразильські Корінтіанс і Куяба, грецький ПАОК та болгарський ЦСКА 1948. Цього ж літа захисник тренувався з командою U-19.