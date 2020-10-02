Футболісти і тренерський штаб "Динамо" взяли участь в клубній фотосесії разом з новим тренером Мірчою Луческу.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". У заході не брали участь Денис Гармаш, Фран Соль і Микита Бурда. Їх немає на командному фото.

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"Динамо" не внесло Гармаша в заявку на сезон, Бурда вибув через травму на півроку, а Соль близький до відходу з клубу.



ФК "Динамо" / Фото: офіційний сайт клубу

"Динамо" зіграє у Лізі чемпіонів

Київський клуб повертається у Лігу чемпіонів вперше з сезону-2016/2017. Тоді "біло-сині" грали у Лізі чемпіонів завдяки перемозі в УПЛ.

Ставши віцечемпіоном України у минулому сезоні, "Динамо" потрапило до 3-го раунду кваліфікації. Спершу "Динамо" перемогло нідерландський "АЗ Алкмаар" (2:0), а в плей-офф за сумою двох матчів вибило бельгійський "Гент" (5:1).

"Динамо" у Лізі чемпіонів потрапило до "групи смерті" – G. Суперниками "Динамо" стали: "Ювентус" (Італія), "Барселона" (Іспанія) та "Ференцварош" (Угорщина).