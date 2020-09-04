У той час як багато динамівців зараз знаходяться в розташуванні своїх збірних, перша команда не припиняє готуватися до майбутніх офіційних матчів.

"Біло-сині" щодня проводять тренування на клубній базі. А на найближчу суботу, 5 вересня, запланований спаринг з "Колосом" з Ковалівки. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

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Наступні матчі "Динамо" та "Колоса"

Найближчий офіційний матч "Динамо" відбудеться в наступну п’ятницю, 11 вересня. Підопічні Мірчі Луческу в межах 2-го туру УПЛ прийматимуть чернігівську "Десну". Поєдинок на "Олімпійському" розпочнеться о 19:00.

А вже за декілька днів, 15 вересня, кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів матчем проти нідерландського АЗ.

Своєю чергою, "Колос" 12 вересня зіграє в Чемпіонаті України з ПФК "Львів". 17 вересня клуб із Ковалівки дебютує в Лізі Європи — суперником команди Руслана Костишина у другому кваліфай-раунді буде грецький "Аріс".

Нагадаємо, у стартовому турі Прем’єр-ліги "Динамо" розгромило "Олімпік" (4:1), а "Колос" дав бій, але поступився "Шахтарю" (1:3).