"Динамо" проведе товариський матч під час паузи: відомий суперник
У той час як багато динамівців зараз знаходяться в розташуванні своїх збірних, перша команда не припиняє готуватися до майбутніх офіційних матчів.
"Біло-сині" щодня проводять тренування на клубній базі. А на найближчу суботу, 5 вересня, запланований спаринг з "Колосом" з Ковалівки. Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Дивіться також: Циганков – найдорожчий футболіст України, Миколенко та Матвієнко виросли в ціні
Наступні матчі "Динамо" та "Колоса"
Найближчий офіційний матч "Динамо" відбудеться в наступну п’ятницю, 11 вересня. Підопічні Мірчі Луческу в межах 2-го туру УПЛ прийматимуть чернігівську "Десну". Поєдинок на "Олімпійському" розпочнеться о 19:00.
А вже за декілька днів, 15 вересня, кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів матчем проти нідерландського АЗ.
Своєю чергою, "Колос" 12 вересня зіграє в Чемпіонаті України з ПФК "Львів". 17 вересня клуб із Ковалівки дебютує в Лізі Європи — суперником команди Руслана Костишина у другому кваліфай-раунді буде грецький "Аріс".