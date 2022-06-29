Новый спарринг-партнер динамовцев

Определился еще один динамичный спарринг-партнер на тренировочном сборе перед стартом нового сезона. Подопечные Мирчи Луческу сыграют против бельгийского Антверпена

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Будущий соперник "бело-синих" четырежды становился чемпионом страны. Пока неизвестно, на когда будет запланирован этот контрольный поединок.

В сезоне 2021/2022 Антверпен занял четвертое место в лиге Жупиле. Клуб будет представлять Бельгию в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что чемпионом стал Брюгге, в составе которого играет украинский защитник Эдуард Соболь.

Уже 29 июня "Динамо" проведет второй товарищеский матч на сборах в Швейцарии. Соперником станет местная Лозанна. Первый поединок против второголового Ивердона закончился ничьей 1:1.