Удобные соперники, но не в Лиге чемпионов: как Динамо играло против австрийских клубов
Киевляне часто встречались с командами из Австрии. До встречи со Штурмом Динамо одержало в этих матчах 9 побед при двух ничьих и трех поражениях. И именно в квалификации ЛЧ "бело-синие" вылетали от австрийцев
Уже завтра Динамо играет ответный матч против Штурма в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок, прошедший в Польше, киевляне выиграли со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счет Александр Караваев.
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Во второй игре в Граце определится команда, которая сыграет в раунде плей-офф с Бенфикой или Мидтьюлландом. Для киевлян это будет уже 16-я игра с клубами из Австрии. 24 канал предлагает вспомнить, как Динамо раньше играло с австрийцами в двухматчевых дуэлях.
Кубок чемпионов-1969/1970. Первый раунд
- Аустрия – Динамо 1:2
- Динамо – Аустрия 3:1
Кубок чемпионов-1972/1973. Первый раунд
- Сваровски-Ваккер – Динамо 0:1
- Динамо – Сваровски-Ваккер 2:0
Кубок чемпионов-1981/1982. Второй раунд
- Аустрия – Динамо 0:1
- Динамо – Аустрия 1:1
Кубок обладателей Кубков-1985/1986. 1/4 финала
- Рапид – Динамо 1:4
- Динамо – Рапид 5:1
Кубок УЕФА-1992/1993. Первый раунд
- Динамо – Рапид 1:0
- Рапид – Динамо 3:1
Лига чемпионов-1996/1997. Квалификация
- Рапид – Динамо 2:0
- Динамо – Рапид 2:4
Лига Европы-2013/2014. Групповой раунд
- Рапид – Динамо 2:2
- Динамо – Рапид 3:1
Следовательно, получается, что из семи попыток пройти австрийцев киевляне провалили только одну – ту же квалификацию ЛЧ в 1996 году. Всего на пути Динамо попадали раньше всего три клуба из Австрии – Рапид, Аустрия и Сваровски-Вакеер. Теперь же "бело-синим" предстоит пройти дальше в дуэли с четвертым клубом.Важно! Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо состоится 9 августа. Начало встречи в 21:30 по Киеву.