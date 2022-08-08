Уже завтра Динамо играет ответный матч против Штурма в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок, прошедший в Польше, киевляне выиграли со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счет Александр Караваев.

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Во второй игре в Граце определится команда, которая сыграет в раунде плей-офф с Бенфикой или Мидтьюлландом. Для киевлян это будет уже 16-я игра с клубами из Австрии. 24 канал предлагает вспомнить, как Динамо раньше играло с австрийцами в двухматчевых дуэлях.

Кубок чемпионов-1969/1970. Первый раунд

Аустрия – Динамо 1:2

Динамо – Аустрия 3:1

Кубок чемпионов-1972/1973. Первый раунд

Сваровски-Ваккер – Динамо 0:1

Динамо – Сваровски-Ваккер 2:0

Кубок чемпионов-1981/1982. Второй раунд

Аустрия – Динамо 0:1

Динамо – Аустрия 1:1

Кубок обладателей Кубков-1985/1986. 1/4 финала

Рапид – Динамо 1:4

Динамо – Рапид 5:1

Кубок УЕФА-1992/1993. Первый раунд

Динамо – Рапид 1:0

Рапид – Динамо 3:1

Лига чемпионов-1996/1997. Квалификация

Рапид – Динамо 2:0

Динамо – Рапид 2:4

Лига Европы-2013/2014. Групповой раунд

Рапид – Динамо 2:2

Динамо – Рапид 3:1

Следовательно, получается, что из семи попыток пройти австрийцев киевляне провалили только одну – ту же квалификацию ЛЧ в 1996 году. Всего на пути Динамо попадали раньше всего три клуба из Австрии – Рапид, Аустрия и Сваровски-Вакеер. Теперь же "бело-синим" предстоит пройти дальше в дуэли с четвертым клубом.

Важно! Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо состоится 9 августа. Начало встречи в 21:30 по Киеву.