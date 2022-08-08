Уже завтра Динамо играет ответный матч против Штурма в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок, прошедший в Польше, киевляне выиграли со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счет Александр Караваев.

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Во второй игре в Граце определится команда, которая сыграет в раунде плей-офф с Бенфикой или Мидтьюлландом. Для киевлян это будет уже 16-я игра с клубами из Австрии. 24 канал предлагает вспомнить, как Динамо раньше играло с австрийцами в двухматчевых дуэлях.

Кубок чемпионов-1969/1970. Первый раунд

  • Аустрия – Динамо 1:2
  • Динамо – Аустрия 3:1

Кубок чемпионов-1972/1973. Первый раунд

  • Сваровски-Ваккер – Динамо 0:1
  • Динамо – Сваровски-Ваккер 2:0

Кубок чемпионов-1981/1982. Второй раунд

  • Аустрия – Динамо 0:1
  • Динамо – Аустрия 1:1

Кубок обладателей Кубков-1985/1986. 1/4 финала

  • Рапид – Динамо 1:4
  • Динамо – Рапид 5:1

Кубок УЕФА-1992/1993. Первый раунд

  • Динамо – Рапид 1:0
  • Рапид – Динамо 3:1

Лига чемпионов-1996/1997. Квалификация

  • Рапид – Динамо 2:0
  • Динамо – Рапид 2:4

Лига Европы-2013/2014. Групповой раунд

  • Рапид – Динамо 2:2
  • Динамо – Рапид 3:1

Следовательно, получается, что из семи попыток пройти австрийцев киевляне провалили только одну – ту же квалификацию ЛЧ в 1996 году. Всего на пути Динамо попадали раньше всего три клуба из Австрии – Рапид, Аустрия и Сваровски-Вакеер. Теперь же "бело-синим" предстоит пройти дальше в дуэли с четвертым клубом.