Вже завтра Динамо відіграє матч-відповідь проти Штурму у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок, який пройшов в Польщі, кияни виграли з рахунком 1:0. Єдиний гол записав на свій рахунок Олександр Караваєв.
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У другій грі в Граці визначиться команда, яка зіграє в раунді плей-офф з Бенфікою або Мідтьюлландом. Для киян це буде вже 16-та гра з клубами з Австрії. 24 канал пропонує згадати, як Динамо раніше грало з австрійцями у двоматчевих дуелях.
Кубок чемпіонів-1969/1970. Перший раунд
- Аустрія – Динамо 1:2
- Динамо – Аустрія 3:1
Кубок чемпіонів-1972/1973. Перший раунд
- Сваровськи-Ваккер – Динамо 0:1
- Динамо – Сваровськи-Ваккер 2:0
Кубок чемпіонів-1981/1982. Другий раунд
- Аустрія – Динамо 0:1
- Динамо – Аустрія 1:1
Кубок володарів Кубків-1985/1986. 1/4 фіналу
- Рапід – Динамо 1:4
- Динамо – Рапід 5:1
Кубок УЄФА-1992/1993. Перший раунд
- Динамо – Рапід 1:0
- Рапід – Динамо 3:1
Ліга чемпіонів-1996/1997. Кваліфікація
- Рапід – Динамо 2:0
- Динамо – Рапід 2:4
Ліга Європи-2013/2014. Груповий раунд
- Рапід – Динамо 2:2
- Динамо – Рапід 3:1
Отже, виходить, що із семи спроб пройти австрійців кияни провалили лише одну – ту саму кваліфікацію ЛЧ у 1996 році. Всього на шляху Динамо потрапляли раніше лише три клуби з Австрії – Рапід, Аустрія та Сваровськи-Вакеер. Тепер же "біло-синім" належить здобути прохід далі в дуелі з четвертим клубом.