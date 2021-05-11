Луческу після фіналу Кубка України залишиться в Києві для визначення роботи на зборах.

До слова Динамо готує трансфер найкращого українського бомбардира, – ЗМІ

"На сьогоднішній момент Суркіс запропонував Містеру продовжити контракт ще на один рік. За моєю інформацією зараз йдуть переговори між президентом і тренером. Ставлять якусь відповідну підготовчу роботу. Пропозиція про пролонгацію контракту Луческу отримав відразу після завоювання чемпіонства. Говорити, що румунський фахівець покине Динамо немає ніякого сенсу", – заявив Циганик.

Досягнення Луческу в Динамо

Під керівництвом 75-річного фахівця кияни в поточному сезоні виграли чемпіонат України та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Крім того, кияни другий рік поспіль зіграють в груповому турнірі Ліги чемпіонів. За участь у ній Динамо щонайменше отримає близько двох мільярдів гривень. На це в контракті з Мірчею Луческу відведений окремий пункт. Подейкують, що за кожен вихід до групового турніру тренер отримав дуже солідний бонус.