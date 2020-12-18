Киевское Динамо креативно отреагировало на новость о технической победе Шахтера в матче с Ингульцом.

Динамо в своем инстаграме назвал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) по игре Ингулец – Шахтер победой в "драматичном" матче".

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"Турнирная таблица к середине февраля будет иметь именно такой вид. P.S. "Шахтер" в "драматичном "матче" победил Ингулец и уменьшил отрыв от киевлян до 1-го зачетного пункта", – говорится в подписи под положением команд в УПЛ.

Почему не состоялся матч Ингулец – Шахтер

Матч должен был состояться 13 декабря, но делегат встречи после совещания с арбитрами отменил игру .

На домашней арене команды из Кропивницкого не работал подогрев, а газон стадиона не был защищен от осадков, из-за чего поле обледенело и стало непригодным для игры. Делегат УАФ принял решение отменить матч.