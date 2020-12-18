Київське Динамо креативно відреагувало на новину про технічну перемогу Шахтаря в матчі з Інгульцем.

Динамо у своєму інстаграмі назвало рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ) по грі Інгулець – Шахтар перемогою в "драматичному" матчі".

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"Турнірна таблиця до середини лютого буде мати саме такий вигляд. P.S. "Шахтар" у "драматичному "матчі" переміг Інгулець і зменшив відрив від киян до 1-го залікового пункту", – йдеться у підписі під становищем команд в УПЛ.

Чому не відбувся матч Інгулець – Шахтар

Матч повинен був відбутися 13 грудня, але делегат зустрічі після наради з арбітрами скасував гру .

На домашній арені команди з Кропивницького не працював підігрів, а газон стадіону не був захищений від опадів, через що поле обледеніло і стало непридатним для гри. Делегат УАФ прийняв рішення скасувати матч.