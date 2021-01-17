Динамо втратило лідера на зборах в ОАЕ: причина
Незмінний лідер Динамо у центрі поля Микола Шапаренко тренується окремо від команди. Гравець отримав пошкодження.
22-річний центральний півзахисник Микола Шапаренко тренується у компанії Олександра Тимчика. Обидва футболісти заліковують травми, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Кадрові втрати
Шапаренко пропускає перші дні тренувального збору в ОАЕ через пошкоджені зв'язки. Зараз гравець займається лише біговою роботою. Більше травмованих у лазареті київського клубу немає.
На перший закордонний збір головний наставник киян Мірча Луческу взяв із собою 30 футболістів.
У цьому сезоні Шапаренко зіграв у "блакитно-білій" футболці 20 матчів у всіх турнірах, у яких тричі змушував голкіперів суперника виймати м'яч з власних володінь та ще двічі асистував партнерам по команді.
- Перший етап підготовки до другого кола УПЛ "біло-сині" завершать 26 січня, а вже через три дні 29 січня Динамо відправиться на другий збір до Туреччини, який триватиме аж до 8 лютого.
- Першу частину чемпіонату кияни завершили у статусі лідера. Динамо випереджають найближчого конкурента Шахтаря лише на одне очко. Свій перший матч після зимової перерви кияни зіграють вдома 13 лютого проти Олімпіка.
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