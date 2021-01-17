Незмінний лідер Динамо у центрі поля Микола Шапаренко тренується окремо від команди. Гравець отримав пошкодження.

22-річний центральний півзахисник Микола Шапаренко тренується у компанії Олександра Тимчика. Обидва футболісти заліковують травми, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Кадрові втрати

Шапаренко пропускає перші дні тренувального збору в ОАЕ через пошкоджені зв'язки. Зараз гравець займається лише біговою роботою. Більше травмованих у лазареті київського клубу немає.

На перший закордонний збір головний наставник киян Мірча Луческу взяв із собою 30 футболістів.

У цьому сезоні Шапаренко зіграв у "блакитно-білій" футболці 20 матчів у всіх турнірах, у яких тричі змушував голкіперів суперника виймати м'яч з власних володінь та ще двічі асистував партнерам по команді.