Динамо, несмотря на войну, готовится к чемпионату Украины: где тренируются киевляне

19 марта 2022 , 20:41
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Дрогобычский городской совет

Чемпион Украины киевское Динамо вынуждено было из-за войны, которую развязали на территории страны рашистские сволочи, покинуть родной город и перебраться в более спокойный регион – на запад государства.

Временно приютили футболистов и работников Динамо в Дрогобыче – 75-тысячном городе Львовской области, расположенном в 50 с небольшим километрами от польской границы.

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"Мы благодарны руководству Дрогобычского общества, ведь мы попробовали несколько полей для тренировок, и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия", – говорится в заявлении Динамо.


Динамо в Дрогобыче / Фото Дрогобычский городской совет

Глава Дрогобычской городской общины лично поздравил киевский клуб и футболистов. Они же вручили футболки с автографами и подписали мячи молодым футболистам Дрогобыччины.


Динамо в Дрогобыче / Фото Дрогобычский городской совет

Автор: Юрій Семенюк