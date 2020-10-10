Київське "Динамо" отримає від бразильської "Курітіби" 460 тисяч євро за деталями контракту про трансфер Леандро Алмейди. Що цікаво, бразильський захисник завершив виступи за "біло-синіх" ще в січні 2013 року – майже 8 років тому.

Бразильський клуб вже здійснив перерахунок грошей київському, повідомляє офіційний сайт "Курітіби".

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Цей борг стосується деталей трансферного контракту, за яким Алмейда покидав київський клуб. У ньому мовилося про відсотки за наступний перехід захисника.

Такий відбувся у 2015 році – Леандру Алмейда перейшов у "Палмейрас", а "Курітіба" отримала майже 1 мільйон євро. Втім киянам обіцяні гроші ніхто не віддав.

Тоді "Динамо" поскаржилося у ФІФА. Федерація зобов'язала бразильський клуб погасити заборгованість до кінця 2020 року. В іншому разі "Курітібі" загрожував трансферний бан.

Коротко про Леандро Алмейду: