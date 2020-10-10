"Динамо" отримає кругленьку суму за гравця, якого продало 8 років тому
Київське "Динамо" отримає від бразильської "Курітіби" 460 тисяч євро за деталями контракту про трансфер Леандро Алмейди. Що цікаво, бразильський захисник завершив виступи за "біло-синіх" ще в січні 2013 року – майже 8 років тому.
Бразильський клуб вже здійснив перерахунок грошей київському, повідомляє офіційний сайт "Курітіби".
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Цей борг стосується деталей трансферного контракту, за яким Алмейда покидав київський клуб. У ньому мовилося про відсотки за наступний перехід захисника.
Такий відбувся у 2015 році – Леандру Алмейда перейшов у "Палмейрас", а "Курітіба" отримала майже 1 мільйон євро. Втім киянам обіцяні гроші ніхто не віддав.
Тоді "Динамо" поскаржилося у ФІФА. Федерація зобов'язала бразильський клуб погасити заборгованість до кінця 2020 року. В іншому разі "Курітібі" загрожував трансферний бан.
Коротко про Леандро Алмейду:
- Це бразильський лівий захисник, який розпочав свої виступи за "Динамо" у 2009 році. У цей час київський клуб намагався брати приклад з "Шахтаря" й часто звертав увагу на гравців з Бразилії.
- За неповних три сезони Алмейда награв за "Динамо" 70 матчів у різних турнірах, тричі відзначившись у воротах суперника. Став володарем Суперкубка України.
- У 2013 році він перейшов у "Курітібу", а ще через два роки – у "Палмейрас", звідки лише поїздив по орендах. Нині захиснику 33 роки й він нещодавно приєднався до мальтійського "Хайберніанса" за 650 тисяч євро.