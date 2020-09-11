Украинские клубы пока не могут договориться о едином телепуле. Поэтому каждая команда получает разные суммы. В некоторых случаях они разнятся в разы.

Матчи футбольных команд в Украине транслируют два медиахолдинга. Первый – это "Медиа группа Украина", который на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" показывает матчи сразу 11 команд – "Шахтера", "Десны", "Александрии", "Колоса", "Мариуполя", "Ворсклы", "Олимпика", "Львова", "Миная", "Ингульца" и "Движения".

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Зато в "1+1 media" будут показывать матчи трех команд – "Динамо", "Зари" и "Днепра-1". И за права на трансляцию этих матчей заплатят разные суммы. При этом разнятся они в разы.

По данным sport.ua "Динамо" за права на трансляцию своих матчей получит один миллион долларов. Это почти 28 миллионов гривен. Зато "Днепр-1" за права на показ своих матчей получит лишь один миллион гривен.

Что касается "Зари", то луганский клуб получит 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что телеканалы "Футбол" платят более 6 миллионов гривен за права на трансляцию матчей.